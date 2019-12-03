شكرا لقرائتكم خبر عن "ألمنيوم البحرين" تنجح في إعادة تمويل قرض مشترك بقيمة 1.5 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ألمنيوم البحرين عن نجاحها في إعادة تمويل قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار المرتبط بمشروع خط الصهر السادس للتوسعة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن القرض المشترك الجديد يتضمن هامش فائدة يبلغ 300 نقطة أساس سنوياً على سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن.

وبحسب البيان، سيتم تسديد هذه التسهيلات الجديدة على مدى 8 سنوات بحيث يتم دفع المبلغ الأساسي على 16 نصف سنوي.

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هذا وتتألف التسهيلات الجديدة من قسمين: قرض لأجل تقليدي غير مضمون مربوط بالدولار الأمريكي (التسهيلات التقليدية) بقيمة 590.3 مليون دولار أمريكي وقرض إسلامي مربوط بالدولار الأمريكي (التسهيلات الإسلامية) بقيمة 909.7 مليون دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت إجمالي أرباح بقيمة 29.2 مليون دينار بحريني (77.6 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إجمالي أرباح بلغ 19 مليون دينار (50.6 مليون دولار) خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتأثرت أرباح الأرباح للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام 2019 بشكل رئيسي بانخفاض الأسعار في بورصة لندن للمعادن (حيث بلغت 1761 دولار أمريكي للطن المتري مقابل 2056 دولار أمريكي للطن المتري – أي بانخفاض بلغ 14%على أساس سنوي للربع الثالث، وبانخفاض بلغ 16%على أساس سنوي للتسعة أشهر الأولى، وتأثرت الأرباح كذلك بانخفاض العائدات الأعلى– والتي تم موازنتها بارتفاع حجم المبيعات.

هذا وحققت الشركة إجمالي أرباح بلغت 45.4 مليون دينار بحريني (120.9 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل إجمالي أرباح بلغ 93.3 مليون دينار (248.3 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.