شكرا لقرائتكم خبر عن "طيبة للاستثمار" توقع عقد ادارة وتشغيل فندق شيراتون طيبة المدينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق شيراتون طيبة المدينة مع شركة ماريوت العالمية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء هذا المشروع الفندقي من فئة الخمس نجوم بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة وذلك تزامناً مع إطلاق شركة طيبة للاستثمار هويتها الجديدة التي تعكس استراتيجيتها بكافة ملامحها وإيذاناً بإشراقة الاستثمار المستقبلي لطيبة.

وقالت الشركة، إن العقد ليس له قيمة محددة ويتقاضى المشغل الفندقي نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل.

وبحسب البيان، ستقوم شركة ماريوت بموجب العقد بإدارة وتشغيل الفندق والذي تعتزم طيبة إقامته على قطعتي الأرض رقم 108 ورقم 153 المملوكتين للشركة والواقعة بالجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بإجمالي مساحة 2000 متر مربع، وذلك لإقامة برجين متقابلين يحتويان على أكثر من 610 غرفة وجناح فندقي ومركز رجال أعمال وقاعات اجتماعات ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية.

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ويُشير البيان إلى أن مدة العقد ستكون 20 سنة تبدأ من تاريخ الافتتاح التشغيلي للفندق، علماً بأن الأثر المالي سينعكس على أوضاع الشركة المالية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2023 بعد بدء التشغيل.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 67.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى الارتفاع في الإيرادات مع انخفاض مصروفات الزكاة الشرعية بسبب عكس مخصصات زكاة لسنوات سابقة انتفى الغرض منها بعد إنهاء ربوط الزكاة لهذه السنوات وسداد زكاتها.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 133.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 10.9%.