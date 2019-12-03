شكرا لقرائتكم خبر عن "المعمر لأنظمة المعلومات" تحصل على عقد لتوريد وتركيب أنظمة تقنية معلومات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن استلام إشعار بالترسية من جهه اعتبارية، وذلك بهدف توريد وتركيب أنظمة تقنية معلومات وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تزيد عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 14.39 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح 16.39 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 39.13 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 28.21 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.