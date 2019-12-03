شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من مؤشر ستوكاستيك، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.7015 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6755 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد