شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 62.50، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 59.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط