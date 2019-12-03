شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار جانبي وضيق منذ الصباح، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 57.40 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 54.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط