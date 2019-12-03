شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً للمتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 17.25، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، والتي تستهدف مناطق 16.33 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 17.25 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 17.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط