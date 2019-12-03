الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 03-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً صاعداً جديداً، ونحتاج لمراقبة التداولات القادمة بشكل جيد، حيث إن استقرار السعر فوق المتوسط المتحرك 50 يشير إلى توجه السعر نحو اختبار مناطق 1489.00 قبل العودة للانخفاض من جديد.

 

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الإجمالي الهابط ما لم يتم اختراق 1489.00 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1447.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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