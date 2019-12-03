شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليقترب من حاجز 1.3000، ليدعم التوقعات بمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3045، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 1.3180 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً ما لم يتم كسر مستوى 1.2840 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2870 والمقاومة 1.3020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد