الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.1065، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.1105 ثم 1.1180 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.1065.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1160

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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