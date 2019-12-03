شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء : 77% من الأسر تستخدم الشبكة العامة كمصدر رئيس للمياه والان نبدء بالتفاصيل

• الحطب المحلِّي يشكِّل نسبة 89% من الحطب المستخدم في المنازل

• الأسر التي لديها إلمامٌ بمجال البيئة 64% من الأسر

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم نتائج مسح البيئة المنزلي 2019م ، والتي أظهرت أن نسبة (77.61%) من الأسر يستخدمون الشبكة العامة كمصدر رئيس للمياه، بينما نسبة (61.66%) من الأسر يستخدمون الشبكة العامة كمصدر رئيس للصرف الصحي، كما أن (85.43%) من الأسر يتخلصون من المخلَّفات الإلكترونية عن طريق الحاويات، في حين بلغ إجمالي كمية النفايات المتولدة لدى الأسر (6,532,961) طنًّا، و بلغ متوسط عدد أجهزة المخلَّفات الإلكترونية التي تنتجها الأسرة على مستوى المملكة (5.81).

وكشفت نتائج المسح عن أن الحطب المحلِّي يشكِّل نسبة (89.40%) من الحطب المستخدم في المنازل في المملكة، بينما الفحم المستورد فيشكِّل نسبة (90.24%) من الفحم المستخدم في المنازل في المملكة، كما أظهرت النتائج أن الصهريج هو مصدر مياه المسابح لدى (61.60%) من الأسر التي لديها مسابح، يليه الشبكة العامة بنسبة (32.55%)، كذلك كشفت نتائج المسح أن الأسر التي لديها إلمامٌ في بمجال البيئة سواء كانت مُلِمَّةً كليًّا أو ملمة بعض الشيء تشكِّل (64.70%) من الأسر.

وأوضحت نتائج المسح أن متوسط عدد السيارات الكلي التي تمتلكها الأسر على مستوى المملكة بلغت نحو (1.38) سيارة، كما بلغ متوسط عدد مرَّات تغيير زيت السيارات سنويًّا على مستوى المملكة (8.85)، كذلك بلغ متوسط عدد مرَّات تغيير إطارات السيارات سنويًا على مستوى المملكة (3.12).