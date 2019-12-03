الاقتصاد

الأسكندرية لتداول الحاويات تضيف نشاط التخزين وتعدل المادة 3 من النظام الأساسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الوقائع المصرية، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الجمعية العامة غير العادية لـ شركة الاسكندرية لتداول الحاويات، برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى بتعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة .

 

وبحسب القرار، فإن التعديل يتضمن إضافة نشاط تخزين الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة داخل وخارج مينائي الإسكندرية والدخيلة لأغراضها، بجانب بقية نص المادة نفسها .

 

كما نشرت الوقائع موافقة الجمعية على إنهاء عضوية اللواء بحرى مدحت مصطفى، من مجلس إدارة الشركة إعمالا لنص المادة 29 من قانون 203  لسنة 1991.

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