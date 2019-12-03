شكرا لقرائتكم خبر عن الأسكندرية لتداول الحاويات تضيف نشاط التخزين وتعدل المادة 3 من النظام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب القرار، فإن التعديل يتضمن إضافة نشاط تخزين الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة داخل وخارج مينائي الإسكندرية والدخيلة لأغراضها، بجانب بقية نص المادة نفسها .
كما نشرت الوقائع موافقة الجمعية على إنهاء عضوية اللواء بحرى مدحت مصطفى، من مجلس إدارة الشركة إعمالا لنص المادة 29 من قانون 203 لسنة 1991.
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