شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ ٤,٧ مليار جنيه في نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 10 آلاف و983 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و161 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو949 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و636 مليون جنيه.
وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1047 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 723 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل 149 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 49 مليون جنيه.
أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 810 رسائل قطع غيار سيارات خلال نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 889 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 109 ملايين جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 23 مليون جنيه.
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