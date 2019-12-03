شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110- 125 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.