شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم نفط الروسية: إنتاج النفط فى كردستان بلغ 3 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جازبروم نفط الروسية اليوم الثلاثاء إنها أنتجت 3 ملايين طن من النفط منذ بدء العمليات التجارية فى حقل سرقلة النفطى فى إقليم كردستان العراق. وأضافت جازبروم أن إنتاجها اليومى حاليا فى الحقل النفطي يبلغ 4000 طن أو 30 ألف و500 برميل.

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