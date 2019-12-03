شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون بين الداخلية والسياحة.. استخراج كارنية موحد للعاملين بالفنادق فى 6 مدن سياحية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الغرفة أنه بناء على تلك المنظومة سيتم استبعاد من لا يصلح للعمل من مصريين أو من جنسيات أخري، وذلك فى إطار الحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، والارتقاء بالمنظومة السياحية.
وأشارت الغرفة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الفنادق على ادخال بيانات العاملين بها في محافظات القاهرة الكبرى وشرم الشيخ والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، ويبلغ عدد العاملين الذين تم إدخال بياناتهم 108766 عاملا وموظفا، وجاري التنسيق لتدريب الفنادق بمحافظة الاسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتعاون بين الداخلية والسياحة.. استخراج كارنية موحد للعاملين بالفنادق فى 6 مدن سياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.