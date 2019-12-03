شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون بين الداخلية والسياحة.. استخراج كارنية موحد للعاملين بالفنادق فى 6 مدن سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة المنشآت الفندقية أنه تم الانتهاء من إعداد المنظومة الالكترونية لادخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك استعدادا لاستخراج كارنية موحد مؤمن لكافة العاملين سواء العمالة الدائمة أو المؤقتة بالمجال السياحي.

وأكدت الغرفة أنه بناء على تلك المنظومة سيتم استبعاد من لا يصلح للعمل من مصريين أو من جنسيات أخري، وذلك فى إطار الحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، والارتقاء بالمنظومة السياحية.

وأشارت الغرفة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الفنادق على ادخال بيانات العاملين بها في محافظات القاهرة الكبرى وشرم الشيخ والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، ويبلغ عدد العاملين الذين تم إدخال بياناتهم 108766 عاملا وموظفا، وجاري التنسيق لتدريب الفنادق بمحافظة الاسكندرية.