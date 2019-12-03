شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتعافى وشركات فرنسية تتضرر من تهديد أمريكى بفرض رسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى فى أسبوعين الذى بلغته فى الجلسة السابقة، إذ تلقت الدعم من أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك، حتى فى الوقت الذى ما زال فيه المستثمرون يعانون جراء احتمالات نشوب نزاعات تجارية عالمية جديدة.

وارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة 0.7%، على الرغم من أن الأسهم الفرنسية صعدت على نحو هامشى فحسب بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية عقابية تصل إلى 100% على واردات بقيمة 2.4 مليار دولار من فرنسا بينها الشمبانيا وحقائب اليد والأجبان.

وانخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة إل.فى.إم.إتش وكيرنج وهيرميس نحو 1.5% لكل منها.

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لكن المؤشر الأوروبى الأوسع نطاقا ارتفع 0.5% بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، ليتعافى من انخفاض لأدنى مستوى فى أسبوعين تقريبا أمس الاثنين بعد أن تحرك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإعادة فرض رسوم على واردات معادن من البرازيل والأرجنتين.

ومن بين النقاط المتألقة، صعد سهم أونى كريديت أكبر بنوك إيطاليا 1.1% بعد أن قال إنه سيعيد شراء أسهمه هذا العام ويقلص العمالة بواقع 9% بموجب خطة جديدة مستمرة حتى 2023 لخفض التكاليف بمقدار مليار يورو (1.1 مليار دولار) فى غرب أوروبا.