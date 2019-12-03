شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتعافى بدعم شركات التكنولوجيا والبنوك والان نبدء بالتفاصيل
تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في أسبوعين الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تلقت الدعم من أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك، حتى في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون يعانون جراء احتمالات نشوب نزاعات تجارية عالمية جديدة.
وارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة 0.7 بالمئة، على الرغم من أن الأسهم الفرنسية صعدت على نحو هامشي فحسب بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية عقابية تصل إلى 100 بالمئة على واردات بقيمة 2.4 مليار دولار من فرنسا بينها الشمبانيا وحقائب اليد والأجبان.
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