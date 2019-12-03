شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 ألف قطعة ترشيد استهلاك المياه مخالفة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة التجارة والاستثمار جولات ميدانية على منافذ بيع الأدوات الصحية بكافة مناطق المملكة وذلك للتحقق من التزامها بتطبيق اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والتي دخلت حيز التطبيق الإلزامي وحماية المستهلكين.

وقد أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن زيارة وتفتيش 2852 منشأة وضبط 79 منفذ بيع مخالف، كما تم ضبط وحجز 26,107 قطعة من أدوات ترشيد استهلاك المياه غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتضمنت أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت مخالفة عدم تثبيت بطاقة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات أو عبواتها، وعدم صحة البيانات المدونة على بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وكانت الوزارة قد دعت الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.