شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود للذهب رغم الرسوم الحمائية والان نبدء بالتفاصيل

انحصرت تداولات أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز، حتى في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين مما أثار توترات جديدة بشأن التجارة العالمية.

وبحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1460.92 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1466.60 دولار للأوقية.

وأمس الاثنين، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين "بأثر فوري" فاتحا جبهات جديدة في حربه التجارية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز في مومباي "السبب الوحيد في أن الأسعار لم ترتفع هو أن الطلب الاستثماري على الذهب غائب".