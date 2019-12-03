شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: سوريا تطرح مناقصة لشراء 45 ألف طن من الأرز الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن سوريا طرحت مناقصة لشراء 45 ألف طن من الأرز الأبيض. وأضافوا أن المناقصة التى طرحتها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تُغلق فى السادس من يناير 2020.

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