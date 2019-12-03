جهاز الاحصاء: 14.7% إنخفاض فى عدد حوادث القطارات النصف الاول عام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • حوادث السيارات:• بلغ عــدد حــوادث السيــــارات على جميع الطرق 5220 حادثة فى النصف الأول عـــام 2019 مقابـــل 4426 حـادثة فى نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفــــاع قدرهـا 17.9% نتـــج عنـها 1567 متوفى، 6046 مصاب، 8335 مركبة تالفة .
• ارتفع عدد المصابين فى الحوادث الى 6046 مصاب فى النصف الاول عام 2019 مقابل 5936 مصاب فى نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.9%.
• ارتفـع معـدل الحـوادث الى 870 (حادثة / شهـر) فى النصف الاول عـام 2019 مقــــابل 738 ( حادثة/ شهر) فى نفس الفترة عام 2018
• بلغ معـدل خطورة الحــــوادث 1.5 ( متـــوفى او مصــاب / حـادثـــة) كمـا بلـــغ معــــدل قســوة الحـــوادث 25.9 ( متوفى/ 100مصاب ) فى النصف الأول عام 2019 .
• شهد شهر ينــــــاير اكبــــر عــدد للحوادث حيث بلغ 968 حادثة بنسبة قدرها 18.5٪ ، يليه شهر مايو 917 حادثة بنسبة قدرها 17.6٪ من اجمالى الحوادث على مستوى الشهور فى النصف الاول عام 2019.
• حوادث القطارات :
• انخفض عدد حوادث القطارات الى 923 حادثة فى النصف الاول عام 2019 مقابل 1082 حادثة بنسبة انخفاض قدرها 14.7٪ فى نفس الفترة عام 2018.
• بلغ اكبر عدد للحوادث فى الوجه البحرى ( الدلتا) حيث بلغ 540 حادثة بنسبة قدرها 58.5٪ يليه الوجه القبلى 240 حادثة بنسبة 26٪ يليه المنطقة المركزية 143 حاثة بنسبة 15.5٪ من اجمالى الحوادث على مستوى المناطق.
• انخفض معــــــدل قســوة الحــــــوادث ( متوفى / 100 مصاب ) الى 29.3 فى النصف الاول عـــــــــام 2019 مقابــــــل 66 ( متوفى / 100 مصاب ) فى نفس الفترة عام 2018.
• بلغ معدل الوفيات 4.5 ( متوفى / شهر) ، كما بلغ معدل الاصابة 15.3 ( مصاب/ شهر) فى النصف الاول عام 2019.
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