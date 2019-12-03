شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% رابحا 45.90 نقطة ليصل إلى مستوى 7879.28 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.2% خاسرا 13.88 نقطة ليصل إلى مستوى 6826.14 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 30.7 مليون سهم بقيمة 795 مليون ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 53 شركة. Advertisements وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.03%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.47%، فقطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.41%. وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.42%، ثم زجاج نسبة 4.15%، ثم أسمنت ينبع بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "الإنماء طوكيو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.10% ثم ساسكو بنسبة 1.57%، ثم المواساة بنسبة 1.47%.

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