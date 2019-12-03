تخفيض نسبة المقدم وزيادة مدة السداد للحاصلين على موافقات بتقنين وضع اليد

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وأوضح وزير الإسكان أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من المدينة الطبية العالمية للاستثمار والتنمية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة المعارض سابقاً، بمدينة بدر، بنظام المشاركة مع الهيئة، حيث نصت الموافقة على التعامل على قطعة الأرض بمساحة 250 فداناً بمنطقة المعارض بمدينة بدر، بنظام الشراكة، على أن يتم تشكيل لجنة للتقييم الفنى والمالى للعرض المقدم من المدينة الطبية العالمية للاستثمار والتنمية، ليُعاد بعدها العرض على مجلس إدارة الهيئة للاعتماد، وذلك بعد سداد قيمة 5 % من قيمة الأرض قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة.
ووافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض رقم 10 بمساحة 16244.15 م2، بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة كان لصناعة وتعبئة العلب، لإقامة مصنع، لزيادة الاستثمارات الخاصة بالشركة في مجال صناعة وتعبئة وطباعة العلب الصفيح (ايرسولات - المبيدات الحضرية المنزلية – معطرات الجو – المنظفات الصناعية - غيرها)، وكذا تخصيص قطعتى الأرض أرقام (49-50) بإجمالى مساحة 10344.64 م2، بالمنطقة الصناعية B1 بمدينة العاشر من رمضان، مع تحويل نشاط القطعتين من إدارى إلى صناعى لصالح الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبكو، لإقامة مصنع لإنتاج الهرمونات وأدوية علاج السرطان.
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