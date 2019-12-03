شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى السلع والبنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% خاسرا 27.75 نقطة ليصل إلى مستوى 6006.89 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.55% خاسراً 36.92 نقطة ليصل إلى مستوى 6624.86 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% خاسراً 7.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4791.67 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 115.1 مليون سهم بقيمة 21.5 مليون دينار كويتى عبر 6002 صفقة. Advertisements وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.46%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.29% . وجاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.66%، تلاه الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.33%، ثم شركة صكوك القابضة بنسبة 5.54%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.92% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 9.92%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.72%.

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