شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسرة 14.93 نقطة، لتصل إلى مستوى 10166.72 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 19.7 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 2677 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 25 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.