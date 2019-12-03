شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس القابضة الكيماوية: شركة باتا ستعود لمجدها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامه المهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشؤن الفنية، إن هناك عملية تطوير مستمرة وتطوير للمعارض، بهدف عودة شركة باتا، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لمجدها وسابق عهدها .

وأضاف أسامه المهدى لـ"الخليج 365"، أن الشركة بدأت فى طرح منتجات عالية الجودة، وبأسعار تنافسية ولا تقل عن المستورد، وتناسب شريحة كبيرة من المستهلكين، مما يمهد الطريق لتحسن نتائجها ،وتحقيق أرباح متصاعدة الفترة المقبلة.

وحول كيفية تنفيذ ذلك، أوضح أسامه المهدى، أنه يتم الاستعانة بمصممين محليين، ومعدات جديدة وتحسين المواصفات، بالتعاون مع عدد من الشركات، مما يحقق قفزة للشركة مستقبلًا.

Advertisements

وأشار إلى أنه من المهم التركيز على إنتاج الشركة على أساس أن البيع للغير لا يحقق المرجو من الإيرادات، كما أن التركيز على إنتاج الشركة يساهم فى تعميق الصناعة، ويحدث قيمة مضافة.

وتوقع أسامة المهدى أن تحقق الشركة أرباحا تتخطى الخمسة ملايين جنيه العام المالى المقبل.