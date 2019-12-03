شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس القابضة الكيماوية: شركة باتا ستعود لمجدها قريبا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أسامه المهدى لـ"الخليج 365"، أن الشركة بدأت فى طرح منتجات عالية الجودة، وبأسعار تنافسية ولا تقل عن المستورد، وتناسب شريحة كبيرة من المستهلكين، مما يمهد الطريق لتحسن نتائجها ،وتحقيق أرباح متصاعدة الفترة المقبلة.
وحول كيفية تنفيذ ذلك، أوضح أسامه المهدى، أنه يتم الاستعانة بمصممين محليين، ومعدات جديدة وتحسين المواصفات، بالتعاون مع عدد من الشركات، مما يحقق قفزة للشركة مستقبلًا.
وأشار إلى أنه من المهم التركيز على إنتاج الشركة على أساس أن البيع للغير لا يحقق المرجو من الإيرادات، كما أن التركيز على إنتاج الشركة يساهم فى تعميق الصناعة، ويحدث قيمة مضافة.
وتوقع أسامة المهدى أن تحقق الشركة أرباحا تتخطى الخمسة ملايين جنيه العام المالى المقبل.
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