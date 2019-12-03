شكرا لقرائتكم خبر عن إنديفور للتعدين تقدم عرض استحواذ عدائيا بقيمة 1.5 مليار استرلينى لسنتامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إنديفور للتعدين الكندية اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم تقديم عرضها البالغة قيمته 1.47 مليار جنيه استرليني (1.89 مليار دولار) لشراء سنتامين مباشرة إلى المساهمين، بعد أن رفضت شركة التعدين البريطانية مناقشة العرض.

وقالت إنديفور للتعدين إن خطة الاستحواذ التي ستتم بالكامل عبر أسهم تنطوي على معامل مبادلة قدره 0.0846 لأسهم إنديفور مقابل سهم من سنتامين، بعلاوة نسبتها 13.1 % فوق سعر إغلاق السهمين أمس الاثنين.

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ولم ترد سنتامين حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.