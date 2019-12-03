شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يزحف بهدوء دون المتوسط– تحليل -3-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتشكيل زحف سلبي واضح لنلاحظ تسلله مؤخرا دون محور المتوسط المتحرك 55 مسجلا بذلك مستوى 2.6140, نستمر بالتنويه إلى أن استمرار ثبات الحاجز المستقر عند 2.7000 يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنبقى بانتظار تجاوزه لمستوى 2.6000 ليستهدف بذلك الدعم المحوري الممتد نحو 2.5125. هبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 يؤكد اكتساب السعر لعزم سلبي قوي ليتمكن بذلك من استئناف الهبوط السلبي لحين تحقيقه للهدف المقترح سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6500 و 2.5500 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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