شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على المتوسط– تحليل - 3-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضيق مساحات التداول أمام سعر البلاتين خلال الفترة الأخيرة, إلا أن الثبات المتكرر دون مستوى 915.00 يعزز توقعنا الهابط لنلاحظ تقديمه لضغط سلبي على محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 883.00.
نتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد وتحقيقه لكسر العائق الحالي, بدء تشكيله لتداولات سلبية قوية ليستهدف من خلالها مستوى 860.00 وصولا نحو 830.00 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للمسار التصحيحي الهابط.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 860.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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