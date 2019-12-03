الباوند مقابل الين يحتاج لعزم قوي-تحليل - 3-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج بتداولات يوم أمس تشكيله لاندفاع إيجابي جديد إلا أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 يعيق المحاولات الصاعدة ليضطر بذلك للتذبذب حول مستوى 141.25.
بشكل عام, فإن ثبات السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وبامتداد المتوسط المتحرك 55 نحو مستوى الدعم المتمركز عند 140.40 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة ولنتوقع بتجميعه للعزم الإيجابي, الوصول نحو 142.60 و 143.80 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.80 و 142.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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