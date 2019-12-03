شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع- تحليل - 3-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج ثباته بشكل إيجابي فوق مستوى 120.35 ليحافظ بذلك على فرص استقراره ضمن القناة الفرعية الصاعدة لنلاحظ تسجيله بتداولات يوم أمس لأول الأهداف الإيجابية بملامسته لمستوى 121.00. استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, يدعونا للتمسك بتوقعنا الصاعد لننتظر تجاوزه قريبا للحاجز المستقر عند 121.40 ليتمكن بذلك من الوصول نحو المحطة التالية والمستقرة عند 122.45. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.60 و 121.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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