شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار مع فتح جبهات جديدة في الحرب التجارية والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الين اليوم الثلاثاء وقرب أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام اليورو، وذلك بفعل مخاوف بشأن بيانات تصنيع ضعيفة من الولايات المتحدة ومؤشرات على جبهات جديدة في الحرب التجارية الأمريكية.

وتلقت المعنويات ضربة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات معادن من البرازيل والأرجنتين.

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وصعد الدولار الأسترالي بعد أن تمسك البنك المركزي بالبلاد بتوقعاته المتفائلة للاقتصاد بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.

وجرى تداول الدولار عند 109.18 مقابل الين اليوم في آسيا قرب أدنى مستوياته في أسبوع.

وبلغ 1.1075 مقابل اليورو بعد نزوله 0.56 أمس الاثنين، وهو أكبر نزول له أمام العملة الأوروبية الموحدة منذ 17 سبتمبر.