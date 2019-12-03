شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: افتتاح تطوير شركة الدلتا للصلب خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن افتتاح المرحلة الأولى من تطوير شركة الدلتا للصلب خلال أيام، وذلك بإضافة خط إنتاج 250 ألف طن من البليت للاستخدام فى إنتاج حديد التسليح لأغراض البناء والإنشاءات المدنية وذلك ضمن خطة التحديث والتطوير الشامل للشركة بتكلفة 700 مليون جنيه.

أضاف نافع لـ" الخليج 365"، أن المشروع الجديد، يتضمن مضاعفة الطاقة الإنتاجية من بليت الصلب نحو 12 مرة ليصبح 500 ألف طن بليت سنويا، إلى جانب مضاعفة إنتاج المسبوكات نحو 10 مرات الطاقة الحالية لتصبح 10 آلاف طن.

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كما يتضمن المشروع الجديد بنية تحتية متكاملة، مع توفير حماية وبيئة عمل مناسبة، فضلا عن مراعاة التوافق التام مع الاشتراطات والمعايير البيئية، وتوفير استهلاك الطاقة بنحو 40%، وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع تقدر بـ700 مليون جنيه.

أوضح أنه سيتم اليوم الثلاثاء، بدء التشغيل الفعلى وتنفيذ "أول صبة" بشركة الدلتا للصلب.