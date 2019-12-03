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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 109.19 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.98 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.95، بينما حقق الأعلى له عند 109.21.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.3% مقابل 3.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو إلى 3.4%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.
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