شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في أسبوعين مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السابع من الشهر ذاته وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق للحمائية التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.12% لتتداول حالياً عند 16.96$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.98$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.97$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.92 مقارنة بالافتتاحية عند 97.91.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون إدارته ستفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمونيوم القادم من البرازيل والأرجنتين، مضيفاً أن البلدان قامتان بتخفيض موسع في عملتها بما قد ينعكس سلباً على المزارعين الأمريكيين، وموضحاً أنه أعطي أوامره الفورية بإعادة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمونيوم القادمة من تلك البلدان.

وتابعنا أيضا أمس الاثنين أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن كونه لم يكن يعلم أن توقيعه الأربعاء الماضي على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخراً والذي يدعم المتظاهرين في هونج كونج قد يعيق الاتفاق التجاري الأولى المرتقب بين الولايات المتحدة والصين، مع تأكيده على أن بكين لا تزال تريد إبرام اتفاق تجاري مع واشنطون، مضيفاً "لكننا سنرى ما سيحدث"،

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وفي نفس السياق، نوه وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس بالأمس لكون بلاده ستزيد الرسوم الجمركية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار وفقاً لما تم إقراره مسبقاً بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر، وذلك في حالة عدم توصل الطرفين لاتفاق تجاري، وذلك مع إفادته بأن الاتفاق التجاري يجب أن يكون جيد وأن الرئيس الأمريكي ترامب لن يوقع على اتفاق سيء.

وتابعنا أيضا بالأمس عقب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ووزير التجارة الأمريكي روس، أعرب كبير مستشاري البيت الأبيض كيليان كونواي أنه من الممكن إبرام الاتفاق التجاري مع الصين قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً بأنه يتم كتابة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في الوقت الراهن، وفي المقابل أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرضها عقوبات ضد منظمة حقوق الإنسان الأمريكية بسبب دعم الأخيرة للمحتجين في هونج كونج.

كما أفادت وزارة الخارجية الصينية أيضا بالأمس أنه بكين قررت تعليق الطائرات العسكرية الأمريكية ومنعها من الدخول إلى المجال الجوي لمدينة هونج كونج لما يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت صحيفة جلوبال تايمز الأحد الماضي بأن الحكومة الصينية تريد أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن فرضها رسوم جمركية على السلع والبضائع الصينية كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق التجارة المرتقب بين الطرفين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاضطرابات التي تشهدها هونج كونج وفي أعقاب تبني الإدارة الأمريكية في واشنطون دعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي استنكرته الصين في نهاية الأسبوع الماضي بشكل جلي، حيث تابعنا الجمعة الماضية تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن بكين ستتخذ "إجراءات مضادة قوية" ضد واشنطون، وذلك عقب ساعات من تصريحات أخرى للوزارة بأن واشنطون لديها "نوايا شريرة".