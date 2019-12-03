شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من الشهر ذاته أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1074 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1079 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1071، بينما حقق الأعلى له عند 1.1083.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن قراءة ميزانية الخزانة للشهر الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 75.2 ألف مقابل 97.9 ألف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً للكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي.