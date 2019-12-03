شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 21 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً ومع تسعير فرص تمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج خلال اجتماع الخميس المقبل.

وفي تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 0.36% لتتداول عند مستويات 56.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.96$ للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.02% لتتداول عند 61.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.05$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.02% إلى مستويات 97.92 مقارنة بالافتتاحية عند 97.91.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب وزير النفط العراقي ثامر الغضبان عن كون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة سيبحثون خلال اجتماعهم المرتقب في فيينا بعد غد الخميس التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.4 مليون برميل إلى 1.6 مليون برميل بحلول مطلع آذار/مارس، وذلك مع أفادته بأن الإضرابات التي تشهدها العراق لم تؤثر على إنتاج بلاده النفطي أو التصدير.

وفي المقابل، أفادت بيانات وزارة الطاقة في روسيا ثاني أكبر منتج في العالم للنفط، أن إنتاج روسيا النفطي ارتفع خلال تشرين الثاني/نوفمبر إلى 11.244 مليون برميل من 11.229 مليون برميل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار النفط شهدت في أخر جلسات الأسبوع والشهر الماضي أسوء أداء يومي لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر مع تراجع خام نيمكس بنحو الخمسة بالمائة وتراجع خام برنت بنحو الأربعة بالمائة.

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وجاء ذلك عقب أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة الماضية أنه من الأفضل تأجيل اتخاذ قرار تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده للفترة التي تسبق شهر نيسان/أبريل المقبل، الأمر الذي عكس إمكانية عدم اتفاق الدول الأعضاء لدى منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة على تمديد أجل الاتفاق.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً لكون مندوبي الدول الأعضاء لمنظمة أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، قد أعربوا الثلاثاء الماضي عن كون فائض إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 سوف يعادل العجز المتوقع خلال النصف الثاني من العام القادم، وأنه وفقاً لدلك فمن المتوقع أن يكون سوق النفط متوازناً خلال 2020.

على الصعيد الأخر، فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي الأربعاء الماضي بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سجل مؤخراً مستوى قياسي جديد ليعكس الأعلى له على الإطلاق عند 12.9 مليون برميل يومياً مع ارتفاعه خلال الآونه الأخيرة بواقع 100 ألف برميل يومياً، كما تطرقت الإدارة آنذاك لكون صادرات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت إلى 3.48 مليون برميل يومياً أو بواقع 453 ألف برميل يومياً وارتفعت وارداتها إلى 6.19 مليون برميل أي بواقع 217 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الأربعاء الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 668 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من الشهر الماضي، موضحة الأدنى لها منذ نيسان/أبريل من 2017 وذلك مقارنة مع نحو 887 منصة عاملة في نفس الفترة من العام الماضي 2018، لتعكس سادس تراجع أسبوعي وتراجعها الشهري الثاني عشرة على التوالي.