شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسات الأسبوع والشهر سلبية والأنظار على اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع والشهر الجاري على اللون الأحمر اليوم الثلاثاء مثقلة بتراجع مبيعات التجزئة في هونج كونج خلال الشهر الماضي بأكثر من الربع عن ما كانت عليه في العام الماضي لتعكس أكبر تراجع على الإطلاق والدي جاء بنسبة 26.2% على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع استمرار الإضرابات التي تشهدها المدينة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون إدارته ستفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمونيوم القادم من البرازيل والأرجنتين، مضيفاً أن البلدان قامتان بتخفيض موسع في عملتها بما قد ينعكس سلباً على المزارعين الأمريكيين، موضحاً أنه أعطي أوامره الفورية بإعادة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمونيوم القادمة من تلك البلدان.

ويذكر أن الصين أكبر مستورد في العالم للفول الصويا والعديد من السلع الزراعية قد قامت بالتوسع في استيراد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية من كل من البرازيل والأرجنتين لتعويض تراجع مشترياتها من الولايات المتحدة أكبر مصدر في العالم لفول الصويا والعديد من السلع الزراعية الأخرى، وبالأخص بعد أن قامت بكين بفرض تعريفات جمركية على وارداتها من المحاصيل الزراعية الأمريكية في ظلال الحرب التجارية القائمة بين الطرفين.

وتابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن كونه لم يكن يعلم أن توقيعه على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخراً والذي يدعم المتظاهرين في هونج كونج قد يعيق الاتفاق التجاري الأولى المرتقب بين بلاده والصين، مع تأكيده على أن بكين لا تزال تريد إبرام اتفاق تجاري مع واشنطون، مضيفاً "لكننا سنرى ما سيحدث"،

وفي نفس السياق، نوه وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس بالأمس لكون بلاده ستزيد الرسوم الجمركية 15% على سلع وبضائع صينية بقيمة 160$ مليار كما تم الإعلان مسبقاً في 15 من كانون الأول/ديسمبر، وذلك في حالة عدم توصل الطرفين لاتفاق تجاري، وذلك مع إفادته بأن الاتفاق التجاري يجب أن يكون جيد وأن الرئيس الأمريكي ترامب لن يوقع على اتفاق سيء، الأمر الذي أثقل على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

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ويذكر أن صحيفة جلوبال تايمز أفادت الأحد الماضي بأن الحكومة الصينية تريد أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن فرضها رسوم جمركية على السلع والبضائع الصينية كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق التجارة المرتقب بين الطرفين ضمن الجهود الرامية للحد من تفاقم الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان وأكبر دولتان صناعيتان في العالم والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار الاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الأربعاء الماضي على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي استنكرته الصين في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تابعنا الجمعة الماضية تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن بكين ستتخذ "إجراءات مضادة قوية" ضد واشنطون، وذلك عقب ساعات من تصريحات أخرى للوزارة بأن واشنطون لديها "نوايا شريرة".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.83% ليخسر 14.15 نقطة ويصل إلى المستوى 1,700.34، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.98% ليخسر هو الأخر 231.62 نقطة ويصل إلى المستوى 23,297.88.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.34% ليخسر 12.87 نقطة ويصل إلى المستوى 3,823.19، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.46% ليخسر هو الأخر 13.27 نقطة ويصل إلى المستوى 2,862.54.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.87% ليخسر 229.29 نقطة ويصل إلى المستوى 26,215.43، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.71% ليخسر هو الأخر 14.78 نقطة ويصل إلى المستوى 2,077.14.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.58% ليخسر 65.32 نقطة ويصل إلى المستوى 11,236.66، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.94% ليخسر هو الأخر 133.37 نقطة ويصل إلى المستوى 6,728.90.