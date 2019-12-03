شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الثبات طويلاً فوق مستوى 0.9990، ليتداول بسلبية قوية يوم أمس ويستقر دون هذا المستوى من جديد، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 0.9836 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9990 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9840 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط