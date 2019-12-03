شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة وارتد صعوداً بشكل ملحوظ ليهاجم مستوى 0.6840 ويتحرك فوقه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء تصحيح صاعد متوقع خلال الفترة القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 0.7015 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن كسر 0.6755 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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