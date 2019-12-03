شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للانخفاض بعد اختبار المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي، ونتوقع اختبار مستوى 59.60 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 50.25 إلى 74.73، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد خسائر سعر برنت لتصل إلى 56.00 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 62.50 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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