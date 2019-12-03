شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط محاولات إيجابية طفيفة يوم أمس لكنه يعود للاستقرار حول 56.00، مما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط، بانتظار زيارة مستوى 54.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي يدعم الانخفاض المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 57.40 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط