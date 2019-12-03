شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون مستوى 16.96، ويظهر السعر تداولات ضيقة النطاق في الجلسات الماضية، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 17.25، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة 16.33 كهدف تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط