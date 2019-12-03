شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب حول المتوسط المتحرك – تحليل - 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليتحرك عند مناطق التشبّع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1447.00.
نشير إلى أن استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط يعتمد على الثبات دون مستوى 1489.00، حيث إن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1535.00 ثم 1556.70، بينما كسر 1447.00 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1413.10 كهدف تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب حول المتوسط المتحرك – تحليل - 03-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.