شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب حول المتوسط المتحرك – تحليل - 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليتحرك عند مناطق التشبّع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1447.00.

نشير إلى أن استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط يعتمد على الثبات دون مستوى 1489.00، حيث إن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1535.00 ثم 1556.70، بينما كسر 1447.00 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1413.10 كهدف تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط