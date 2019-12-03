شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز المقاومة – تحليل - 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من تجاوز مستوى 1.3295 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 1.3380 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية التي تنتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 1.3240.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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