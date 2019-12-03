الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 03-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية ملحوظة يوم أمس ليكسر مستوى 109.33 ويستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 108.40 مبدئياً.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 109.33 والثبات فوقه من جديد، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المستهدف سيقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 110.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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