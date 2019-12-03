الجنيه الإسترليني يرتفع بهدوء – تحليل - 03-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية يوم أمس ليبتعد عن المقاومة المخترقة للقناة الفرعية الهابطة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.3045 كمحطة رئيسية تالية.
نذكر بأن الثبات فوق 1.2840 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وتحقيق أهداف سلبية تصل إلى 1.2670.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2870 والمقاومة 1.3020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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