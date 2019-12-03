شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يخترق المقاومة – تحليل - 03-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.1065، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للعودة إلى المسار الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.1105 ثم 1.1180.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، ما لم يتم كسر مستوى 1.1065 والثبات دونه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد