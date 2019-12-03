شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: أهداف مجموعة العشرين متوافقة مع رؤية المملكة بنسبة 85% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك أن المملكة تقود العالم من خلال قمة مجموعة العشرين بعد نجاحاتها خلال السنوات الثلاث الماضية في تحقيق برامج رؤيتها 2030 ، وذلك لتحقيق أهداف مجموعة قمة العشرين .

وأكد المبارك أن هناك توافقًا بين أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف قمة مجموعة العشرين بنسبة تصل إلى 85%، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وخلال إحدى جلسات منتدى الإعلام السعودي بعنوان ( قمة العشرين ) المقام بمدينة الرياض، استعرض المبارك برامج مجموعة قمة العشرين القادمة التي تستضيفها الرياض، إذ أشار إلى أن المملكة منذ الإعلان في قمة مجموعة العشرين (هامبورغ 2017) عن رئاستها لقمة مجموعة العشرين لعام 2020، بدأت في وضع برامجها وترتيباتها للقمة، إذ قامت بمراجعة شاملة لكل المواضيع والنتائج للقمم السابقة.

ولفت إلى أنه تم عمل مسح شامل من خلال دور الفكر والمنظمات الدولية بحيث وضعت قائمة من القضايا التي ترغب المملكة في طرحها للنقاش مع شركائها بقمة العشرين .

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كما أشار المبارك إلى أن المملكة استندت في وضع برامج القمة من خلال نظرتها المستقبلية للقضايا التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين، إلى جانب رؤيتها ٢٠٣٠ ، إذ ستركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام "اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن ثلاثة محاور رئيسة: تمكين الإنسان ، الحفاظ على كوكب الأرض، تشكيل آفاقٍ جديدة.

وأشار إلى أن المملكة ستستضيف خلال المدة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وذلك لأعداد البيان الختامي والتوافقي بين قادة مجموعة قمة العشرين، مشيرًا إلى أن المملكة ترى أن عضويتها في هذه المنظمة توجد عليها مسؤوليات انطلاقا من دورها الفعال في المشاركة بصنع القرار مع شركائها لحمل قضايا العالم العربي والإسلامي لطاولة مجموعة قمة العشرين .

واختتم المبارك حديثة بتأكيده على إيمان مجموعة قمة العشرين بأهمية الدور الإعلامي في العالم، مشيرا إلى أن الإعلام جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، إذ إنه مصدر مهم في استقاء المعلومات إضافة إلى كونه وسيلة لاطلاع العالم على القضايا المهمة وعلى الحلول التي تم التوافق عليها بين قادة مجموعة العشرين.

وبدأت السعودية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019م رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر من العام 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020م.